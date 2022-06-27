Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Дочь Болдуина подверглась насилию будучи подростком

Мира Маркина

Дочь голливудского актера Алекса Болдуина призналась в трагедии, которую она пережила еще в подростковом возрасте. Новость появилась на сайте издания Daily Mail.

Дочь Болдуина подверглась насилию будучи подростком
Фото: соцсетисоцсети

Айрленд Болдуин рассказала, как пришла на вечеринку и потеряла сознание. Тогда ее состоянием воспользовался неназванный молодой человек.

Айрленд поделилась, что хранила тайну, боясь непонимания.

«В течение долгих лет я хранила в себе эту историю. Об этом знала только медсестра, которая помогла мне в ту ночь. Ни родители, ни парень, с которым я тогда была, никто не знал о том, что меня изнасиловали», — объяснила модель.

Поделиться своей историей ее сподвигло желание поддержать девушек, которые пережили то же самое.

Дочь актера также рассказала, что инцидент сильно изменил ее жизнь. По словам Айрленд, она начала больше пить, вступала в токсичные отношения и посещала вечеринки, чтобы забыть травмирующий опыт.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о пережитом насилии.

Звёзды,Айрленд Болдуин,Дженнифер Лопес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители