Дочь Болдуина подверглась насилию будучи подростком

Дочь голливудского актера Алекса Болдуина призналась в трагедии, которую она пережила еще в подростковом возрасте. Новость появилась на сайте издания Daily Mail.
Айрленд Болдуин рассказала, как пришла на вечеринку и потеряла сознание. Тогда ее состоянием воспользовался неназванный молодой человек.
Айрленд поделилась, что хранила тайну, боясь непонимания.
«В течение долгих лет я хранила в себе эту историю. Об этом знала только медсестра, которая помогла мне в ту ночь. Ни родители, ни парень, с которым я тогда была, никто не знал о том, что меня изнасиловали», — объяснила модель.
Поделиться своей историей ее сподвигло желание поддержать девушек, которые пережили то же самое.
Дочь актера также рассказала, что инцидент сильно изменил ее жизнь. По словам Айрленд, она начала больше пить, вступала в токсичные отношения и посещала вечеринки, чтобы забыть травмирующий опыт.