Стало известно о возможных любовницах Меладзе

Брак певицы Веры Брежневой и продюсера Валерия Меладзе вряд ли можно назвать счастливым. Ходят слухи о том, что у музыканта было много романов на стороне. Об этом сообщил журналист Антон Беккужев.
Он отметил, что звездная пара живет отдельно не просто так. Конечно, обе звезды обеспечены и вполне могут иметь собственную недвижимость, но может быть и другое объяснение.
«Это не подтверждено, но ходили слухи о том, что у Константина были любовницы. Например, приписывали роман с бывшей солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцог. Мало того, некоторые фанаты даже находят в текстах песен упоминания об этом. Может быть, он там встречался с какими-то девушками, проводил кастинги для новых солисток "ВИА Гры"»,
— заявил журналист порталу BLITZ+.
В начале июня сообщалось, что супружеские отношения Константина Меладзе и Веры Брежневой находятся на пороге разрыва. Знаменитости могут развестись из-за различных мнений относительно ситуации на Украине, уверены пользователи соцсетей.