Стало известно о возможных любовницах Меладзе

«Это не подтверждено, но ходили слухи о том, что у Константина были любовницы. Например, приписывали роман с бывшей солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцог. Мало того, некоторые фанаты даже находят в текстах песен упоминания об этом. Может быть, он там встречался с какими-то девушками, проводил кастинги для новых солисток "ВИА Гры"»,