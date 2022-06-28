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13 минут назад

Стало известно о возможных любовницах Меладзе в браке с Брежневой

Вечерняя Москва

Брак певицы Веры Брежневой и продюсера Валерия Меладзе вряд ли можно назвать счастливым. Ходят слухи о том, что у музыканта было много романов на стороне. Об этом сообщил журналист Антон Беккужев.

Стало известно о возможных любовницах Меладзе
Фото: Youtube / FAMETIME TVYoutube / FAMETIME TV

Он отметил, что звездная пара живет отдельно не просто так. Конечно, обе звезды обеспечены и вполне могут иметь собственную недвижимость, но может быть и другое объяснение.

«Это не подтверждено, но ходили слухи о том, что у Константина были любовницы. Например, приписывали роман с бывшей солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцог. Мало того, некоторые фанаты даже находят в текстах песен упоминания об этом. Может быть, он там встречался с какими-то девушками, проводил кастинги для новых солисток "ВИА Гры"»,

— заявил журналист порталу BLITZ+.

В начале июня сообщалось, что супружеские отношения Константина Меладзе и Веры Брежневой находятся на пороге разрыва. Знаменитости могут развестись из-за различных мнений относительно ситуации на Украине, уверены пользователи соцсетей.

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