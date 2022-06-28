Причиной смерти Нарцисса могла стать врачебная ошибка

Близкая подруга покойного Пьера Нарцисса подозревает, что причиной смерти певца могла стать врачебная ошибка. В беседе с "Экспресс газетой" Милена Дейнега поделилась своими размышлениями о гибели музыканта.
По словам Дейнеги, именно она убедила Пьера обследоваться, после того, как он признался в проблемах со здоровьем:
"Я регулярно созванивалась с Пьером. Последний раз мы говорили днем 21 июня. По его словам, у него все было нормально. А на следующее утро стало известно, что он умер".
Экс-супруга Нарцисса Валерия Калачева рассказала, что Пьеру сделали операцию на почки, после чего ввели в искусственную кому. Однако Милена отметила, что ей Пьер об операции не сообщал, хотя доверял ей "самые интимные секреты":
"Мне кажется, надо проверить, что это за клиника, в которой он обследовался и каким образом его там лечили. Невольно складывается впечатление, что смерть Пьера могла быть результатом ошибки врачей",
– заключила Дейнега.