Ладу Дэнс не узнали на показе Московской недели моды

Артистку давно не было видно на публике, она изменилась за этот период до неузнаваемости. Поэтому певицу публика узнала не сразу. Что-то новое появилось в чертах ее лица, скулах, губах. «Что она с собой сделала?», «Просто другой человек!», «Невозможно узнать!» – шептались пораженные зрители. При этом еще 3 года назад артистка говорила, что никогда не прибегала к помощи хирургов. Она не видит в этом ничего плохого, но пока не нуждается во вмешательствах и к косметологам ходит только для того, чтобы увлажнить кожу и ввести гиалуроновую кислоту. Вероятно, что сейчас что-то изменилось, и гиалуроноку сменили придавшие юношеский объем лицу филлеры.