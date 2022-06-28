Ладу Дэнс не узнали на показе Московской недели моды

В завершающий день Московской недели моды дизайнер Екатерина Ринар показала тематическую коллекцию «Леонардо да Винчи», посвященную 570-летию рождения итальянского художника и ученого. На подиум вышли не только профессиональные модели, но и знаменитости. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Под музыку неосимфоний московского композитора Тиграна Джагера «Время человека» Ринар продемонстрировала два десятка образов в стилистке эпохи раннего европейского Возрождения. Ткани в технике оригами Shihgo Sato, украшения из муранского стекла, необычные сочетания цветов, материалов и аксессуаров. Открыла показ прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, исполнив классический танец. А в финале показа на подиум в красном платье вышла 55-летняя Лада Дэнс.
Артистку давно не было видно на публике, она изменилась за этот период до неузнаваемости. Поэтому певицу публика узнала не сразу. Что-то новое появилось в чертах ее лица, скулах, губах. «Что она с собой сделала?», «Просто другой человек!», «Невозможно узнать!» – шептались пораженные зрители. При этом еще 3 года назад артистка говорила, что никогда не прибегала к помощи хирургов. Она не видит в этом ничего плохого, но пока не нуждается во вмешательствах и к косметологам ходит только для того, чтобы увлажнить кожу и ввести гиалуроновую кислоту. Вероятно, что сейчас что-то изменилось, и гиалуроноку сменили придавшие юношеский объем лицу филлеры.
Напомним, Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова снова станут родителями. Этой новостью поделилась в своем Телеграм-канале Ксения Собчак.