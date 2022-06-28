Безруков рассказал, как предпочитает отдыхать

Актер Сергей Безруков заявил, что лучший отдых для него - это время, проведенное с семьей.

"Для меня лучший отдых - время, проведенное с семьей, чем я последние дни активно и занимался", - уточнил Безруков.

Он также добавил, что восстановить силы ему помогает смена рода деятельности. Например, актер постоянно чередует озвучание, работу в театре, гастроли и репетиции, на которых он выступает в должности режиссера-постановщика. Более того, Безруков признался, что любит придумывать что-либо и "фантазировать", находясь в творческом поиске.