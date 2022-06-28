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1 час назад

Безруков рассказал, как предпочитает отдыхать

Газета.Ruиещё 2

Актер Сергей Безруков заявил, что лучший отдых для него - это время, проведенное с семьей.

Безруков рассказал, как предпочитает отдыхать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для меня лучший отдых - время, проведенное с семьей, чем я последние дни активно и занимался", - уточнил Безруков.

Он также добавил, что восстановить силы ему помогает смена рода деятельности. Например, актер постоянно чередует озвучание, работу в театре, гастроли и репетиции, на которых он выступает в должности режиссера-постановщика. Более того, Безруков признался, что любит придумывать что-либо и "фантазировать", находясь в творческом поиске.

"Иногда ночью или даже во сне приходит решение сцены", - резюмировал артист.

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