Барановская едва не погибла на Мальдивах

Юлия Барановская чуть не лишилась жизни во время отдыха на Мальдивах.
Телеведущая решила поплавать в океане с гигантскими скатами. Но необычное развлечение едва не обернулось трагичной историей.
Во время плавания звезда вдохнула воздух через трубку, из-за чего та наполнилась водой и перекрыла кислород:
"Я действительно задыхалась под водой. Меня душили слезы, вода попала в трубку, через нее в рот, дышать я не могла, всплыть тоже",
– рассказала о случившемся телеведущая.
Трагедию предотвратили сотрудники отеля. Им удалось спасти Барановскую, вытащив ее на берег.