Бондарчук впервые рассказала, кто воспитывает ее дочь

Многие знают, что у актера Федора Бондарчук и у его супруги Светланы есть дочка Варя. При рождении врачи поставили девочке неутешительный диагноз – ДЦП. Родители сделали все, чтобы поставить ребенка на ноги, но, как оказалось, бессонные ночи рядом с девочкой проводили вовсе не они.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Света и Федор познакомились в совсем юном возрасте – юноша был 18-летним солдатом, который, находясь в увольнении, посетил вечеринку школьной знакомой, а девушке только исполнилось 17. Они познакомились, понравились друг другу, и после армии Федор возвращался уже к ней.

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Родители были против женитьбы юной пары, но влюбленные настояли на своем. В 1991 году на свет появился первенец Сергей, а еще через 8 лет – дочка Варвара. Девочка родилась раньше положенного срока, долго лежала в клинике и по итогу ей поставили неутешительный и неизлечимый диагноз – ДЦП.

Родители не стали рассказывать широкой публике о своих проблемах, многие даже не знали, что у пары вообще есть второй ребенок. Девочку держали подальше, чтобы пресса не доставала малышку и ее родителей глупыми и болезненными вопросами. О существовании Вари узнали, когда ей было 13 лет, причем рассказала об этом сама Светлана.

Впоследствии оказалось, что родители не жалели денег на клиники, реабилитацию, лекарства, причем большую часть жизни девочка прожила за границей, где для детей с ограниченными возможностями созданы прекрасные условия (по словам Федора Бондарчука). Естественно, что рядом нужен был любящий, хороший, добрый человек, который бы помогал и поддерживал. Таким человеком стала не мама, и не папа, а наемная няня. Даже сейчас уже 23-летняя Варвара проживает с любимым и давно ставшим родным человеком – Олей Сашко.

Няня и Варвара вместе уже 22 года. Когда Варе был год, родители обратились в агентство, чтобы нанять няню. В итоге, по словам Светланы, они нашли «человека, маму, бабушку, ангела-хранителя». По сути, Варвару воспитала именно Ольга. Но родителей девочка очень любит и ни в чем не винит. И они Варю любят.