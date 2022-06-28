Российские звезды, которые лежали в психбольнице

Творческие личности часто страдают неврозами, зависимостями и другими психическими заболеваниями. На них идет постоянное давление со стороны продюсеров, поклонников, агентов. Стресс добавляют постоянные разъезды и изнуряющие репетиции, поэтому неудивительно, что некоторые знаменитости прибегают к услугам специалистов. О том, от чего лечились звезды в психиатрических клиниках — в материале “Рамблера”.

Влад Топалов

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Раньше певец был участником популярной группы Smash! вместе с Сергеем Лазаревым. В те времена он решил попробовать запрещенные вещества, но это оказалось маленьким шагом к длинной зависимости, которая длилась четыре года. В одном из интервью он рассказал, что лежал в специализированной клинике, а решил лечиться от зависимости, когда у него отказали почки. Топалов пояснил, что в результате зависимости у него начались проблемы со здоровьем, от него отвернулись родные и друзья. Он самостоятельно принял решение обратиться в клинику и смог побороть зависимость.

Виктор Сухоруков

В начале своей карьеры актер брался за самые разноплановые роли. Однако после того, как он сыграл в фильме “Про уродов и людей”, у него начались проблемы с алкоголем. Зависимость зашла так далеко, что он употреблял спиртное прямо во время работы, маскируя его под безалкогольные напитки. Однако потом, когда правда вскрылась, его перестали приглашать на роли. Актеру пришлось работать грузчиком, и тогда его алкоголизм усилился. Дальше он попал в психиатрическую клинику с диагнозом “металкогольный психоз”, который в народе называют белой горячкой. На протяжении долгих лет он не пил вообще, а в 2021 году не сдержался. Из-за того, что он выпивал с коллегами, его уволили из театра Моссовета. В этом он признался спустя год:

“В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Все равно я их всех опередил, они остались, я — нет”

Лолита Милявская