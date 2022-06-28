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2 часа назад

Адвокат рассказал, кто получит наследство Шатунова

Мира Маркина

Адвокат Влад Подшибякин рассказал, кому достанется наследство Юрия Шатунова.

Адвокат рассказал, кто получит наследство Шатунова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам юриста, имущество и накопления звезды должны достаться наследникам первой очереди – вдове Шатунова Светлане и его детям Дэннису и Эстелле.

Предъявить свои права на наследство артиста кому-то еще будет весьма сложно:

"Если сейчас объявятся какие-то внебрачные дети, которые при жизни не были признаны его детьми юридически, то для того, чтобы претендовать на наследство, им необходимо будет для начала установить отцовство",

– пояснил Подшибякин в беседе с "Дни.ру".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Крутой выкупил для Шатунова место на кладбище.

Звёзды,Юрий Шатунов,
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