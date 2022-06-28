Звезды-чайлдфри, которые отказались от своих убеждений

Чайлдфри – идеология осознанного отказа от родительства. Ее адептами становятся по разным причинам. Некоторые последователи прибегают к вазэктомии и стерилизации, тем самым подтверждая серьезность намерений никогда не иметь детей. А кто-то спустя годы отказывается от убеждений и становится родителем. О них сегодня и расскажет “Рамблер”.

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Ева Лонгория

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Популярная актриса Ева Лонгория еще в начале своей карьеры заявляла в интервью, что не хотела бы становиться матерью. Полушутя, она признавалась в собственной эгоистичности, из-за которой не могла бы уделять должного внимания ребенку. При этом звезда “Отчаянных домохозяек” помогала детским фондам, отправляя крупные суммы на благотворительность.

Но в 2016 году ситуация изменилась: Ева Лонгория вышла замуж за Хосе Антонио Бастона и решилась впервые стать мамой. Теперь пара воспитывает сына по имени Сантьяго Энрике. Ева часто публикует снимки наследника на своих страничках в социальных сетях.

Ева Лонгория стала мамой в 43 года.

Кэмерон Диаз

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Кэмерон Диаз считалась одной из самых громких представительниц течения чайлдфри. Решение не иметь детей актриса никогда не скрывала и яростно отстаивала мнение, что у каждой женщины должен быть выбор.

А в 2015 году Кэмерон решилась изменить выбранной идеологии. Голливудская звезда вышла замуж за музыканта Бенджамина Мэддена, завершила карьеру актрисы и сосредоточилась на желании стать мамой. В 2019 году, когда Кэмерон было 47, она родила дочь – Рэддикс Хлою Уайлдфлауэр Мэдден. Также время от времени в СМИ появляются слухи о том, что супруги намерены стать родителями еще раз.

Бетти Уайт

Телезвезда Бетти Уайт – пожалуй, самый необычный представитель нашего топа. Она всегда считала, что материнство – не ее стезя. Однако в третьем браке с Алленом Ладденом, ведущим шоу Password, актриса стала приемной матерью его наследников. Бетти Уайт во всех интервью гордилась Дэвидом, Сарой и Мартой, хотя отношения со старшей дочкой (Мартой) были всегда напряженными. Она не принимала новую супругу отца, хотя Аллен повстречал Бетти, когда биологическая мать троицы уже скончалась.

Марта стала юристом и работает с людьми с ограниченными возможностями. Ее брат и пасынок Бетти Уайт – преподает историю в Университете Пенсильвании. О Саре ничего не известно.

Наоми Кэмпбелл

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Звезда модельного бизнеса Наоми Кэмпбелл в открытую никогда не называла себя чайлдфри, но и детей заводить не спешила. Знаменитость чаще признавалась в интервью разным изданиям и телеканалам, что просто не встретила человека, с которым ей захотелось бы “остепениться”.

Подходящий мужчина в жизни модели, кажется, так и не появился. И в 2021 году Наоми стала матерью-одиночкой благодаря суррогатной матери. Дочь звезда бережет от папарацци и их совместное появление на публике – всегда событие.

Джанет Джексон

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