Звездные свадьбы, которых так и не дождались

Эти знаменитости планировали счастливую семейную жизнь, но все обернулось иначе.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Платье невесты готово, приглашения разосланы, ресторан забронирован, а поклонники замерли в ожидании. Но свадьбы этих знаменитостей так и не состоялись. Причины для публики и даже друзей несостоявшихся супругов часто остаются загадкой.

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Дженнифер Лопес/Бен Аффлек/Алекс Родригес

Певицу можно назвать рекордсменкой по отмененным свадьбам. Еще семнадцать лет назад Дженнифер приняла предложение руки и сердца Бена Аффлека, но за две недели до назначенной даты помолвку знаменитости расторгли. Поговаривали, что инициатором стала сама Дженнифер, решившая, что семейная жизнь пока не для нее.

Позже Лопес все же вышла замуж за Марка Энтони и родила двоих детей, но брак распался. Личная жизнь артистки была довольно бурной. Она еще дважды отвечала согласием на предложение руки и сердца.

С танцором Каспером Смартом Дженнифер встречалась почти пять лет, пара готовилась к тихой свадьбе на берегу моря, но отношения разладились из-за лицемерия Каспера.

Позже певица сообщила, что готова выйти замуж на спортсмена Алекса Родригеза. Звезда даже устроила грандиозную помолвку. Всего за месяц до церемонии Алекса уличили в неверности. Свадьба, конечно, отменилась.

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова

Певец и модель готовились стать семьей: они вместе воспитывали сына, репетировали церемонию и устраивали совместные фотосессии. Возможно, свадьба бы состоялась, но неожиданно выяснилось, что Прохор не является биологическим отцом сына Анны.

Эта информация шокировала даже саму модель: она начала отношения с Шаляпиным сразу после разрыва с прежним избранником и какое-то время не догадывалась, что беременна. После череды скандалов Анна и Прохор смогли остаться друзьями.

Линди Лохан и Егор Тарабасов

Голливудская хулиганка в 2016 году неожиданно сообщила, что собирается остепениться, выйти замуж и родить четверых детей. Мужчиной, который смог усмирить нрав Линдси, стал русский бизнесмен Егор Тарабасов.

Пара планировала свадьбу на озере Комо, но помолвку отменили. Линдси признавалась, что Егор был жесток с ней, а сам Тарабасов уверял, что Лохан постоянно пила, воровала его вещи и устраивала скандалы.

Виктория Лопырева и Федор Смолов

Футболист и модель считались одной из самых ярких пар спортивного мира. Их свадьба должна была произойти в Москве. Взволнованный жених ждал у загса в назначенный день, но невеста так и не пришла. Оказалось, Виктория слишком нервничала и испугалась, поэтому уехала из города в день церемонии. Позже влюбленные помирились и даже устроили свадьбу на Мальдивах. Правда, вскоре Виктория и Федор расстались, причин они не называли, лишь намекали, что совсем не подходят друг другу.

Ксения Собчак и Александр Шустерович

В 2005 году Ксения собиралась замуж за бизнесмена, с которым встречалась пять лет. Церемония должна была стать главным светским событием: в Санкт-Петербурге был арендован дворец и яхта, платье невесты шил Валентин Юдашкин. Влюбленные даже договорились, что в городе днем разведут мосты, чтобы свадебная яхта могла проплыть по каналам. Но за две недели до свадьбы Ксения отменила торжество. Она призналась, что не готова к семейной жизни.

«Я сбежала с собственной свадьбы. У меня была высокооплачиваемая работа, но она мне совсем не нужна, потому что есть миллиардер, который зовет меня замуж. „Зачем тебе эти съемки весь август, когда у тебя есть дом в Сен-Тропе? Пожалуйста, вот тебе деньги в три раза больше“. И вдруг я поняла, что именно съемки мне нужны. Это же история о том, как мы все постигаем в жизни. Первые три года — поездки в Сен-Тропе, машина, красивая жизнь, самолет, а потом ты понимаешь, что это одно и то же!»