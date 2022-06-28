Аллегрова высказалась о скандале на концерте

В Сети появилось видео с концерта Ирины Аллегровой, на котором видно, что зрители в зале требуют от нее исполнения старых хитов в то время, как певица планировала показать новый репертуар. В конечном счете артистка уходит со сцены. Эту информацию растиражировали в СМИ, однако Аллегрова уже высказалась на этот счет, и ее слова приводит в своем Telegram-канале издание News.ru.