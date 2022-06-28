8 громких звездных разводов

Статистика по разводам поражает с каждым годом все больше. Не стали исключением и звезды шоу-бизнеса. Вспоминаем 8 разводов знаменитых пар, за которыми следили журналисты, а также читатели блогов и прессы.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Видео дня

Да, этот развод был давно, но его, без сомнения, можно назвать одним из самых громких в российском шоу-бизнесе. О том, что у будущей российской звезды №1 проблемы в браке, никто не догадывался. В инстаграме «тарабузики» (а именно так называли пару Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова) были счастливы и влюблены. Новость о том, что они разводятся, прогремела как гром среди ясного неба. Все мы знаем, что было потом: долгие страдания, «Мало половин», взлет карьеры и полная вражда между бывшими супругами. Разойтись с миром было, действительно, невозможно, ведь Дмитрий Тарасов просто ушел от Ольги Бузовой к модели Анастасии Костенко, буквально выгнав Олю из квартиры. Сейчас Тарасов счастлив в браке и воспитывает троих детей, а Ольга Бузова продолжает жить по принципу: «Кайфуйте! Жизнь одна».

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Коллега Ольги Бузовой по телестройке Ксения Бородина всегда пропагандировала семейные ценности. Даже после развода со своим первым мужем, от которого она родила дочь Марусю, и скандальных отношений с бывшим участником телестройки Михаилом Терехиным Бородина оставалась верной убеждениям о семье, детях и браке. Ее вторым мужем стал Курбан Омаров. В браке с ним Ксения родила дочь Тею, а ее жизнь стала достоянием 15 миллионов человек в инстаграме. В начале отношений у Ксении и Курбана случилась крупная ссора: стало известно, что Курбан изменил Ксении. Паре удалось пережить этот момент и выглядеть вполне счастливыми. По крайней мере, у пользователей инстаграм не возникло даже мысли, что в этой семье есть проблемы. Новость о разводе появилась в конце прошлого года и стала неожиданной, но паре удалось разойтись относительно спокойно. Хотя бывший муж пытался обвинить Ксению в измене со своим лучшим другом, большого скандала так и не вышло: мудрая Ксения попыталась замять все сплетни и разговоры. О своей личной жизни сейчас Ксения не рассказывает, но ей то и дело приписывают романы.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Долгое время пара Агаты Муцениеце и Павла Прилучного считалась одной из самых красивых пар в мире кино. Актеры познакомились на съемках проекта «Закрытая школа», встречались, а потом поженились. В браке они воспитывали двоих детей и казались вполне счастливыми. Но затем в СМИ стали периодически появляться новости о том, как актер устраивал дебоши и ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Расставание супругов было скандальным: Агата Муцениеце рассказала, что актер поднял на нее руку и изменил. В итоге семья распалась, супруги не смогли сохранить дружеские отношения. Вскоре Павел Прилучный завел новые отношения, при этом все чаще и чаще стал проводить время с детьми. Спустя пару лет после развода Агата и Павел помирились, и в этом году даже вместе летали на отдых, чтобы отметить день рождения сына.

Вячеслав Малафеев и Екатерина Комякова

Победитель первого сезона шоу «Звезды в Африке» на ТНТ футболист Вячеслав Малафеев еще будучи на проекте отверг флирт Айзы Долматовой. Вячеслав находился в браке, поэтому его поступок расценили достойным настоящего мужчины. Несмотря на это, после завершения проекта стала известно, что Вячеслав и его супруга намерены развестись. Как рассказали в социальных сетях супруги, их отношения давно находились на грани. Поклонники тут же стали обвинять в распаде семьи Айзу, впрочем, она не имела к их разводу никакого отношения.

Анастасия Ивлеева и Элджей

О том, что у популярного блогера и ведущей шоу «Орел и решка» Анастасии Ивлеевой роман с популярным на тот момент музыкантом Элджеем долгое время хранилось в тайне. Такой же неожиданностью для всех стала тайное бракосочетание. О новой семье Узенюк (настоящее имя Эджея Алексей Узенюк) первыми узнали СМИ, звезды не стали отрицать этот факт. Впоследствии и Ивлеева, и Эджей охотно делились в социальных сетях подробностями своей роскошной семейной жизни. Карьера Насти Ивлеевой пошла вверх, а в творчестве Элджея наступило некоторое затишье. Новость о разводе для многих стала шокирующей, ведь незадолго до этого в одном из интервью Настя признавалась, что потерять Лешу — один из главных ее страхов. Звездный развод прошел тихо и спокойно, сейчас звезды часто комментируют друг друга в социальных сетях.

Павел и Алана Мамаевы

У российского футболиста Павла Мамаева скандальная слава. Все помнят о его хулиганских выходках на пару с коллегой Александром Кокориным. Да и семейную жизнь Мамаева трудно назвать идеальной. Супруга футболиста неоднократно уличала мужа в измене. Пара рассталась со скандалом. Алана не стала терпеть очередную измену, а впоследствии и вовсе стало известно, что он изменил жене с ее лучшей подругой. Практически классический любовный треугольник!

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Вся жизнь семейства Карашьян — сплошное реалити. Супруг Ким музыкант Канье Уэст идеально вписался в концепцию этой звездной семьи, ведь для него шоу и эпатаж — часть жизни. Семья Ким и Канье просуществовала 7 лет. За это время у них родилось четверо детей, и никто не мог подумать, что идеальная, на первый взгляд, пара переживает трудности. Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста стал одним из самых громких и не обошелся без скандалов. Несмотря на то, что все деловые моменты были решены в суде мирным путем, Канье то и дело триггерит от некоторых событий в жизни Ким. Например, он долго жаловался поклонникам, что его не пустили на день рождения дочери в прошлом году.

Джонни Депп и Эмбер Херд