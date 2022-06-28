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1 час назад

Первые мужья звезд, о которых они предпочитают не вспоминать

New Magazine

Катя Лель, Лера Кудрявцева, Анастасия Стоцкая и другие не любят об этом рассказывать.

Первые мужья звезд, о которых они предпочитают не вспоминать
Фото: New MagazineNew Magazine

Катя Лель

Первым мужем певицы (правда гражданским) был бизнесмен Александр Волков. Он же стал ее продюсером. С ним начинающая звезда познакомилась, когда работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Продюсер на тот момент был женат. Певица надеялась, что Волков уйдет из семьи, но он и думать об этом не хотел. Тогда Лель надоело ждать и она сама ушла. Правда, такое решение Александр не одобрил. Вскоре Лель исчезла с ротации всех центральных телеканалов. В 2008 году Волков ушел из жизни.

Анна Седокова

Первым мужем певицы был Валентин Белькевич. Футболист был старше артистки на 10 лет, в браке родилась дочь. А вскоре последовал скандальный развод. По словам певицы, были постоянные измены со стороны мужа. Она признавалась, как беременная ходила и искала супруга , а он возвращался лишь под утро.

Полина Гагарина

Петр Кислов – первый муж Полины Гагариной. У пары есть общий сын. Но в 2010 году они развелись. Актер часто пропадал на съемках, а Полина в это время оставалась одна с ребенком. К тому же наложились психологические проблемы – Полина в то время активно боролась с лишним весом.

Анастасия Стоцкая

Алексей Секирин – первый муж рыжеволосой красавицы, известный актер, звезда сиквела “Счастливы вместе”. О том, что они были венчаны, певица долгое время скрывала. Поговаривают, к разводу той пары приложил руку сам Филипп Киркоров.

Лера Кудрявцева

Сергей Ленюк – один из участников группы “Ласковый май”. Он стал первым супругом и отцом ребенка телеведущей. Правда, брак просуществовал всего три года. Разводились со скандалом. Сергей усомнился в отцовстве мальчика. С тех пор Кудрявцева постаралась забыть о первом муже.

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