Новая коллекция Валентина Юдашкина заставила его выйти в свет

Валентин Юдашкин тяжело болен, поэтому на публике появляется крайне редко. Вот уже несколько лет он борется с раком, но откровенно заявить об этом получилось лишь недавно.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Поклонники, следя за его жизнью по публикациям в соцсетях, заметили, как болезнь сказалась на его внешнем виде. Сначала из-за химиотерапии Юдашкин остался без густых черных волос, позже без бровей. Стал ниже ростом, начал сутулиться и сильно похудел.

На Неделю моды в Москве Юдашкин вышел ради своей коллекции, чтобы показать ее миру, получить одобрение и порадоваться ее успеху. Безусловно, Валентин находился в центре внимания и старался улыбаться, чтобы не расстраивать поклонников своим состоянием. Но несмотря на это, в сети обсуждают внешний вид модельера, которому тяжело даже передвигаться без опоры.

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