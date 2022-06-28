Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Новая коллекция Валентина Юдашкина заставила его выйти в свет

Popcake.tv

Валентин Юдашкин тяжело болен, поэтому на публике появляется крайне редко. Вот уже несколько лет он борется с раком, но откровенно заявить об этом получилось лишь недавно.

Новая коллекция Валентина Юдашкина заставила его выйти в свет
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Поклонники, следя за его жизнью по публикациям в соцсетях, заметили, как болезнь сказалась на его внешнем виде. Сначала из-за химиотерапии Юдашкин остался без густых черных волос, позже без бровей. Стал ниже ростом, начал сутулиться и сильно похудел.

На Неделю моды в Москве Юдашкин вышел ради своей коллекции, чтобы показать ее миру, получить одобрение и порадоваться ее успеху. Безусловно, Валентин находился в центре внимания и старался улыбаться, чтобы не расстраивать поклонников своим состоянием. Но несмотря на это, в сети обсуждают внешний вид модельера, которому тяжело даже передвигаться без опоры.

popcake.tv

Благодаря жене Марине Юдашкиной, от которой он не отходил, Валентину было терпимо находится на мероприятии. И всё же, есть чему порадоваться — волосы вернулись, хоть и седые. Вернулся вес, да и лицо стало свежее. Кажется, что Юдашкину стало намного лучше.

Звёзды,Марина Юдашкина,Валентин Юдашкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители