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50 минут назад

Лолита раскрыла размер пенсии Пугачевой

Мира Маркина

Певица Лолита Милявская побывала на шоу "Антонимы", где то ли случайно, то ли это вовсе и не считалось тайной, раскрыла размер не только своей пенсии, но и пенсии Аллы Пугачевой.

Лолита раскрыла размер пенсии Пугачевой
Фото: СоцсетиСоцсети

Артистка призналась, что не так давно оформила себе пенсию, получив все положенные надбавки, таким образом сумма стала равна 23 тысячам рублей.

«Все эти звания – всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 000 рублей. У Аллы Борисовны была 46 000 рублей, так как она – народная артистка СССР», - рассказала Лолита.

Напомним, что ранее о малом размере пенсионных выплат рассуждала Татьяна Васильева, которая получает 60 тысяч рублей ежемесячно.

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