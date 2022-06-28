Лолита раскрыла размер пенсии Пугачевой

Певица Лолита Милявская побывала на шоу "Антонимы", где то ли случайно, то ли это вовсе и не считалось тайной, раскрыла размер не только своей пенсии, но и пенсии Аллы Пугачевой.
Артистка призналась, что не так давно оформила себе пенсию, получив все положенные надбавки, таким образом сумма стала равна 23 тысячам рублей.
«Все эти звания – всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 000 рублей. У Аллы Борисовны была 46 000 рублей, так как она – народная артистка СССР», - рассказала Лолита.
Напомним, что ранее о малом размере пенсионных выплат рассуждала Татьяна Васильева, которая получает 60 тысяч рублей ежемесячно.