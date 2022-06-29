Дочь Болдуина рассказала, как пережила изнасилование

Дочь Алека Болдуина, 26-летняя Айрленд Элис рассказала о том, как подверглась изнасилованию в подростковом возрасте. Свою историю она решила рассказать из-за закона об абортах. Ей она поделилась в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Модель рассказала, что она была подростком и во время изнасилования была без сознания. Эта ситуация, по ее словам, сильно изменила ход ее жизни.

"В то время я никому об этом не рассказывала, по крайней мере, в течение многих лет. Единственным человеком, который знал, была медсестра, которая лечила меня вскоре после этого. И в то время я даже своему собственному парню ничего не сказала. Даже мои родители... Никто"

Она отметила, что после изнасилования у нее начались проблемы с алкоголем, а также она вступила в токсичные отношения. При этом, девушка отметила, что у нее есть доступ к медицинским ресурсам и поддержке, поэтому, если бы она забеременела, она бы сделала аборт.

Она добавила, что уже делала аборт. Она состояла в отношениях с парнем, от которого забеременела, но он заявил, что не хочет ребенка и свадьбу. Тогда она решилась на это.