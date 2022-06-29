Шаляпин признался, что собрал деньги на свои похороны

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что заранее начал собирать деньги для своих будущих похорон. Его слова цитирует "Пятый канал".
Исполнитель возмущен ситуацией, которая произошла с Пьером Нарциссом. Бывшая супруга покойного певца жаловалась, что у нее нет средств для отправки тела экс-мужа в Камерун для захоронения.
"Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище",
- поделился Шаляпин.