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1 час назад

Шаляпин признался, что собрал деньги на свои похороны

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что заранее начал собирать деньги для своих будущих похорон. Его слова цитирует "Пятый канал".

Шаляпин признался, что собрал деньги на свои похороны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исполнитель возмущен ситуацией, которая произошла с Пьером Нарциссом. Бывшая супруга покойного певца жаловалась, что у нее нет средств для отправки тела экс-мужа в Камерун для захоронения.

"Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище",

- поделился Шаляпин.

Звёзды,Прохор Шаляпин,Пьер Нарцисс,
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