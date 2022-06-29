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58 минут назад

Вайнона Райдер призналась, что тяжело переживала разрыв с Джонни Деппом

Газета.Ru

Актриса Вайнона Райдер заявила, что разрыв с Джонни Деппом ухудшил ее психологическое здоровье. Ее слова передает Page Six.

Вайнона Райдер призналась, что тяжело переживала разрыв с Деппом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это была "Прерванная жизнь", но в реальной жизни",

- сказала Райдер, отсылая к фильму 1999 года о девушке из психиатрической клиники с ней и Анжелиной Джоли в главных ролях.

"Помню еще, как играла персонажа, которого пытали в чилийской тюрьме (фильм "Дом духов" 1993 года - прим. "Газеты.Ru"). Я смотрела на эти фальшивые синяки и порезы на своем лице [после съемок], и мне было трудно представить себя маленькой девочкой. Помню, как говорила, глядя на себя: "Это то, что я делаю с собой внутри". Я просто не заботилась о себе",

- вспомнила звезда "Очень странных дел".

Она рассказала, что актриса Мишель Пфайффер поддерживала ее в трудные времена, отмечая, что все пройдет и жизнь в конце концов станет нормальной.

"Но я не слышала этого",

- добавила Райдер.

Вайнона Райдер и Джонни Депп начали встречаться в 1989 году и после пяти месяцев знакомства обручились. Их отношения закончились через четыре года.

Во время громкого скандала Деппа с Эмбер Херд Райдер выступила в защиту бывшего мужа. Она сказала, что в их отношениях Депп никогда не был жестоким. Ранее Джонни Депп опроверг слухи о возвращении к роли Джека Воробья.

Звёзды,Анжелина Джоли,Мишель Пфайффер,Вайнона Райдер,Джонни Депп,
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