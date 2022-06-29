Вайнона Райдер призналась, что тяжело переживала разрыв с Деппом

"Помню еще, как играла персонажа, которого пытали в чилийской тюрьме (фильм "Дом духов" 1993 года - прим. "Газеты.Ru"). Я смотрела на эти фальшивые синяки и порезы на своем лице [после съемок], и мне было трудно представить себя маленькой девочкой. Помню, как говорила, глядя на себя: "Это то, что я делаю с собой внутри". Я просто не заботилась о себе",