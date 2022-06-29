Кардашьян поблагодарила хирурга за свой идеальный нос

В день своего 38-летия Хлои Кардашьян выразила особую благодарность своему пластическому хирургу, который создал ей "идеальный нос". Об этом сообщает издание The Mirror.

Хлои Кардашьян опубликовала в своих соцсетях поздравление с днем рождения от доктора Раджа Канодиа, который несколько лет назад сделал ей ринопластику. Пластический хирург, который называет себя "королем закрытой безрубцовой ринопластики", написал:

"С днем рождения @khloekardashian. Желаю тебе еще сто лет здоровья, счастья и успеха". Модель перепостила поздравление у себя и написала: "Спасибо тебе за мой идеальный нос".

Летом 2021 года во время интервью на телевидении Хлои Кардашьян подтвердила, что решилась на пластику носа после долгих лет, в течение которых она испытывала неуверенность в себе. Она также рассказала, что в юности "не чувствовала себя красивой" и страдала из-за нестандартного размера одежды.