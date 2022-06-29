Звездные пары, которые вместе с детства

Они смогли пронести чувства, возникшие в юности, через всю жизнь.

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К школьным романам редко относятся всерьез: родители уверены, что после выпускного бала влюбленные попрощаются друг с другом навсегда. И такой сценарий действительно встречается чаще всего, однако есть счастливые исключения.

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В редких случаях чувство, родившееся в юности, пары проносят через всю жизнь. Случается такое и со знаменитостями: несмотря на успех и многочисленные соблазны, эти звезды остаются верны друг другу. С таких крепких пар можно брать пример!

Александр и Екатерина Стриженовы

Будущим звездам Первого канала было всего 14 лет, когда они встретились на съемочной площадке. Александр заметил яркую глазастую брюнетку и начал настойчиво ухаживать за ней. Вскоре подростки уже планировали общий бюджет, высчитывая, что купить на суточные — лимонад или колбасу. С тех пор пара не расставалась, они поженились, как только Екатерине исполнилось 18 лет. На венчание девушка пришла в нежном выпускном платье и скромном платочке. Вскоре в семье родилась дочь Саша. А сейчас Стриженовы нянчат внуков и остаются по-прежнему неразлучными.

Алексей и Елена Щербаковы

В знаменитом интервью комик с восторгом рассказывал: «Я увидел ее в восьмом классе и сошел с ума! Я ее обожаю!» Позже он вспоминал, что влюбился в Елену с первого взгляда и сделал все, чтобы покорить сердце строптивой красавицы. Особенно гордится Алексей тем, что жена была с ним в сложные периоды, когда Щербаков не был звездой ТНТ, а работал монтажником в метро. Супруги воспитывают двоих сыновей, а став успешным, Алексей подарил жене роскошный спортивный автомобиль.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан

Многие считают, что создатель первой социальной сети мог бы найти более эффектную жену, но Марк в восторге от Присциллы с момента первого знакомства. Оно произошло в студенческом общежитии во время вечеринки. Чан и Цукерберг стояли в очереди в туалет. Несмотря на то что знакомство не было романтичным, Марк и Присцилла больше не расставались. Девушка помогла избраннику создать бизнес-империю и родила двоих детей. Этого события супруги ждали почти 12 лет: Чан пережила 3 выкидыша до рождения первого малыша.

Мария и Павел Погребняк

Сейчас эта семья — отличный пример верности. Футболист и его жена воспитывают четверых сыновей и не расстаются даже на сборах. А познакомились Мария и Павел в школе. Девушка пользовалась популярностью у парней, а Павел ее игнорировал. Марию это задело, она сама проявила инициативу и пригласила парня на свидание. Видимо, жена спортсмена никогда не жалела о своем решении.

Натали и Александр Рудин