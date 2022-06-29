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3 часа назад

Певица Elvira T призналась, что покупает одежду в секонд-хенде

Popcake.tv

Популярная певица Elvira T, чьи клипы собирают миллионы просмотров в Сети, носит одежду из секонд-хенда и не стесняется этого.

Певица Elvira T призналась, что покупает одежду в секонд-хенде
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

О том, почему исполнительница покупает дешёвые вещи, она рассказала в прямом эфире утреннего шоу STARПерцы на «Новом Радио».

«Неопытный человек, оказавшись в секонде, скажет: “Какой тут ужасный запах, фу!” — и уйдёт. А я — специалист в этой теме и могу найти в груде барахла настоящие сокровища. Там всегда скрываются прикольные, уникальные вещи»,

— объяснила свою любовь к такого рода магазинам артистка.

Кстати в студию «Нового Радио» Elvira T пришла в футболке из секонд-хенда. Она призналась, что интерес к ношенным уже кем-то ранее вещам ей привил друг-дизайнер.

Однажды поп-дива попросила его сшить мужской пиджак наподобие того, в котором выступала Рианна, а товарищ посоветовал найти вещь среди бывших в употреблении товаров.

По словам исполнительницы, она не просто экономит так на одежде, но и поддерживает популярную тенденцию осознанного потребления.

Напомним, успех певице принёс хит «Всё решено», который на YouTube посмотрели более 56 100 000 раз. Недавно Elvira T выпустила новый альбом, а также она даёт концерты по всей стране. В июне артистка выступила на фестивале «Новое Радио ДВИЖ» в Москве, где собрала несколько тысяч зрителей.

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