Певица Elvira T призналась, что покупает одежду в секонд-хенде

Популярная певица Elvira T, чьи клипы собирают миллионы просмотров в Сети, носит одежду из секонд-хенда и не стесняется этого.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

О том, почему исполнительница покупает дешёвые вещи, она рассказала в прямом эфире утреннего шоу STARПерцы на «Новом Радио».

«Неопытный человек, оказавшись в секонде, скажет: “Какой тут ужасный запах, фу!” — и уйдёт. А я — специалист в этой теме и могу найти в груде барахла настоящие сокровища. Там всегда скрываются прикольные, уникальные вещи»,

— объяснила свою любовь к такого рода магазинам артистка.

Кстати в студию «Нового Радио» Elvira T пришла в футболке из секонд-хенда. Она призналась, что интерес к ношенным уже кем-то ранее вещам ей привил друг-дизайнер.

Однажды поп-дива попросила его сшить мужской пиджак наподобие того, в котором выступала Рианна, а товарищ посоветовал найти вещь среди бывших в употреблении товаров.

По словам исполнительницы, она не просто экономит так на одежде, но и поддерживает популярную тенденцию осознанного потребления.