Почему у Льва Лещенко до сих пор нет детей

Лев Лещенко был дважды женат, но так и не обзавелся детьми. "Рамблер" выяснил, почему обладая такими возможностями, певец решил жить для себя.

Первой супругой певца стала Алла Абдалова, с которой Лещенко прожил десять лет. Эти отношения можно назвать сложными, женщина сделала четыре аборта, хотя искренне хотела детей. Сначала тяжелое решение она приняла из-за желания Лещенко строить карьеру, потом из-за постоянных ссор и гастролей мужа, уничтожила союз измена со стороны Лещенко.

На гастролях в Сочи Лещенко познакомился с брюнеткой по имени Ирина. Она приехала отдыхать на Черное море из Венгрии. Встреча изменила их судьбу, связав пару на всю жизнь. Пара вместе уже больше сорока лет, но детьми супруги так и не обзавелись.

На этот раз свою роль сыграло здоровье его супруги. Ирина тяжело переживала, что не может забеременеть, и лишь со временем смирилась с этой ситуацией. В то время, когда вопрос деторождения был актуален для пары, возможности ЭКО не существовало. А с приемными детьми все оказалось не так просто.

Соседи пары поделились своим опытом о том, что с приемными детьми не все так просто. Оказалось, многие люди не могут ужиться и отдают их обратно. А следовать примеру таких родителей семье Лещенко не хотелось.

Сейчас певец с женой о наследниках уже не задумываются. Они понимают, что их время уже прошло. Кроме того, супруги не хотят уподобляться коллегам по цеху, решившим стать родителями в преклонном возрасте.