Светлана Бондарчук прокомментировала измену Федора с Ликой Стар

«Сейчас, уже спустя десятилетия, думаю: «Господи, что должно быть в голове у человека, чтобы это делать. Мы даже не анализируем правда это или нет. Просто зачем? Тогда мы еще не знали, что есть формат желтизны. Это не всегда про то, что правда, а что — нет. Возможно, это и правда, но такой хайп… Были же вывалены такие вещи! Не только Федор попал, но и Володя Пресняков. Это можно делать, если ты завтра не планируешь приезжать в город… В тот момент, у меня, кроме жалости, это ничего не вызывало», — объяснила Светлана в интервью Надежде Стрелец.