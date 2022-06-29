Светлана Бондарчук прокомментировала измену Федора с Ликой Стар

Суперпопулярная в 90-х певица Лика Стар несколько лет назад призналась, что была любовницей режиссера Федора Бондарчука, в тот момент, когда он был женат на Светлане Бондарчук.
Скандальную блондинку называли русской Мадонной, а она успешно эксплуатировала дерзкий эффектный образ. Однажды она, снимаясь в музыкальном ролике «Пусть пройдет дождь», оголила грудь. Снимал этот ролик Федор Бондарчук. Именно с этого проекта начались романтические отношения яркой звезды и женатого режиссера
Экс-супруга Бондарчука прокомментировала эту новость только сейчас, во время интервью Youtube-каналу "Стрелец-молодец"
«Сейчас, уже спустя десятилетия, думаю: «Господи, что должно быть в голове у человека, чтобы это делать. Мы даже не анализируем правда это или нет. Просто зачем? Тогда мы еще не знали, что есть формат желтизны. Это не всегда про то, что правда, а что — нет. Возможно, это и правда, но такой хайп… Были же вывалены такие вещи! Не только Федор попал, но и Володя Пресняков. Это можно делать, если ты завтра не планируешь приезжать в город… В тот момент, у меня, кроме жалости, это ничего не вызывало», — объяснила Светлана в интервью Надежде Стрелец.
Так, в 2020 году Лика Стар раскрыла еще и роман с музыкантом Владимиром Пресняковым, который тогда был супругом Кристины Орбакайте. Лика Стар рассказала, что интрижка продлилась недолго, потому как застала их Алла Пугачева.
«С Володей мы записывали совместную песню «Падший ангел». В один из дней в студию пришла Алла Пугачева. Она увидела нас вместе. На следующий день мне сообщили, что больше я свои песни не имею права записывать в этой студии», — рассказала звезда 90-х в шоу «Судьба человека».
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