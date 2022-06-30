Семенович рассказала о безумных поклонниках

«У нас было такое количество фанатов, что скрыться от них было просто невозможно! Однажды на одном из концертов толпа прорвалась через ОМОН, и люди начали расшатывать автобус, в котором мы сидели. Мы с девочками тогда дико испугались. Настолько мы были популярны, что люди готовы были разорвать нас на куски и растащить на сувениры»,