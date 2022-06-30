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2 часа назад

Семенович рассказала о безумных поклонниках

Мослента

Известная певица и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович в беседе с «Мослентой» поделилась историями о безумных поклонниках.

Семенович рассказала о безумных поклонниках
Фото: МослентаМослента

По словам артистки, в начале карьеры в «Блестящих» она оставалась в тени Жанны Фриске. Однако уже через полгода у Семенович появилась своя армия фанатов, которые на каждом концерте кричали ее имя.

«У нас было такое количество фанатов, что скрыться от них было просто невозможно! Однажды на одном из концертов толпа прорвалась через ОМОН, и люди начали расшатывать автобус, в котором мы сидели. Мы с девочками тогда дико испугались. Настолько мы были популярны, что люди готовы были разорвать нас на куски и растащить на сувениры»,

— поделилась исполнительница.

Звёзды,Анна Семенович,Жанна Фриске,
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