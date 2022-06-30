Шестерым детям Ромы Жукова не хватает денег на еду

Бывшая жена звезды 90-х Ромы Жукова Елена пожаловалась на то, что ей и ее шестерым детям не на что покупать еду. Из-за долгов по оплате электроэнергии, многодетной семье отключили свет. Об этом сообщается на портале prozvezd.info.
По словам экс-супруги артиста, она стирает вещи у своей матери, а с едой и деньгами им помогают неравнодушные люди.
Как заявила женщина, Жуков знает об их проблемах, но ничем не помогает семье и не платит алименты.
«Он не хочет напрягать свою попу, чтобы решить проблему по долгам. Его даже не волнует, что дети кушают каждый день», — поделилась Елена Жукова.
По ее мнению, знаменитости ничего не стоит договориться с управляющей компанией или каким-нибудь предпринимателем.
«Ему ничего не стоит сказать какому-нибудь бизнесмену: "У моих детей непростая ситуация — им отключили электроэнергию. Давай я к тебе приеду, спою, а ты на месяц обеспечишь им, например, доставку еды на дом!". Но Роман этого не делает», — сказала бывшая жена певца.