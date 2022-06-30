Звезды, которые выглядят старше своего возраста

Многие звезды стараются выглядеть моложе своих лет, поэтому прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов, и иногда это работает в обратную сторону. Есть и те представители шоу-бизнеса, на лице которых отражается еще и многолетний стресс, а также пагубный образ жизни. В материале “Рамблера” — о звездах, которые выглядят старше своего возраста.

Кайли Дженнер

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Модель и светская львица из семьи Кардашьян была популярна с раннего возраста благодаря стараниям своих родителей. Как утверждают пластические хирурги, Кайли дела довольно много манипуляций со своим лицом. В свои 24 года она выглядит старше, как минимум, на пять лет. Это может быть связано с пластическими операциями, которые делала звезда, а также с ее любимым ярким макияжем. Однако ее есть, за что похвалить. К своим годам она уже построила собственную бизнес-империю и родила двоих детей.

Бритни Спирс

Сейчас Бритни 40 лет, и она начала жить нормальной жизнью после того, как выбралась из-под опеки отца. Весь стресс сильно отразился на ней, и тяжело сказать, что это — та самая блондинка, которая когда-то собирала стадионы. Перед этим она была зависима от алкоголя и запрещенных веществ, что тоже сказалось на ее здоровье и отразилось на лице. Возможно, в будущем ей удастся устранить следы переживаний со своего лица, но пока что она выглядит на несколько лет старше своего возраста.

Белла Хадид

Одна из самых известных моделей современности делала несколько пластических операций. Так, ее обвиняют в увеличении губ, подтяжке глаз изменении формы лица. У нее действительно очень красивое лицо, а некоторые эксперты уверены, что оно идеально соответствует золотому сечению. Однако в свои 25 лет, она едва ли уступает 54-летней Карле Бруни. Женщины выглядят практически одинаково.

Линдси Лохан