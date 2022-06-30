Как жила Софья Заика до брака с Константином Эрнстом

Константин и Софья Эрнст в официальном браке состоят пять лет, но вместе они гораздо дольше, еще с 2014-го. 34-летняя Софья уже подарила генеральному директору Первого канала троих детей.

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С 2015-го она известна как киноактриса. Окончила Школу-студию МХАТ. А каких успехов Софье удалось добиться до встречи со знаменитым мужем?

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«Пятая точка меня перевешивала»

В девичестве она носила фамилию Заика. Дочь финансиста Софья утверждает, что довольно рано начала стремиться к независимости и долго на шее у состоятельных родителей не сидела.

Девочкой она была довольно упитанной и очень неуклюжей. Так что Софью специально отдали в секцию фехтования. «Несколько лет училась делать выпад, потому что пятая точка меня перевешивала», — признается сегодня актриса. Определенных успехов в спорте она все-таки добилась. Ездила в спортивные лагеря, дружила с мальчишками и наравне с ними участвовала в шалостях.

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Окончив школу, прислушалась к совету родителей — поступила на экономический факультет университета в родном Санкт-Петербурге.

«Думаю, это было для меня весьма бесполезно. Хотя училась я там хорошо, большого труда это для меня не составляло», — скептически говорит Софья об этом опыте.

«Поняла, что это не мое»

Трудиться в банке по примеру отца девушка вовсе не хотела. Она не чуралась никакой работы — например, подрабатывала в ресторане у знакомой в качестве официантки и администратора. Софья втайне мечтала об актерской карьере, но была слишком не уверена в своих силах.

Она отправилась искать счастья в Москву. Год работала менеджером в Модном доме Ульяны Сергиенко. Встречала гостей, принимала заказы, организовывала примерки. Это было здорово, но от жизни хотелось чего-то большего.

«Потом я ушла от Ульяны, потому что поняла, что это не мое», — рассказывает Софья. Стабильности она предпочла «свободное плавание», в котором стала стилистом и байером — специалистом по подбору и закупке товаров.

«Я прямо боролась за этого парня»

Она все-таки отважилась записаться на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ и уже после этого познакомилась с Константином Эрнстом. Он старше Софьи почти на 30 лет. Познакомилась пара в Сочи.

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«Я прямо боролась за этого парня, потому что поняла — он именно тот, о котором я мечтала и о котором молилась»,

— смело заявляла Софья во всеуслышание.

Они с Константином очень быстро начали жить, как муж и жена. Сегодня в семье подрастают дочери-погодки Эрика и Кира, старшей из которых шесть. В 2020-м родился сын Лев.

Софья уверяет, что муж был очень не рад ее решению поступать в Школу-студию МХАТ:

«Он надеялся, что я не поступлю, потом он надеялся, что я не выдержу ритма первых двух курсов, потом — что первое материнство меня усмирит. Оказалось, что у него всю жизнь была боязнь отношений с актрисой. Ему кажется, что это не подходящие для отношений женщины».