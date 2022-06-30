Дочь Успенской опровергла слухи о романе с Басковым

Дочь певицы Любови Успенской в беседе с Woman.ru заявила, что не состоит в отношениях с музыкантом Николаем Басковым. Татьяна Плаксина призналась, что в данный момент ее сердце не занято.
"Хочу состояться как творческая единица. Я сейчас одна, потому что я пережила очень сложный этап своей жизни, мне надо встать на ноги, обрести себя, полностью окрепнуть — только тогда я смогу начать отношения",
- отметила Плаксина.
Она также предположила, что у нее не возникнет особых трудностей при знакомстве с мужчиной. Плаксина считает, что людям со схожим мышлением и характером свойственно "притягиваться" друг к другу.
По словам дочери Успенской, она ищет человека, который будет ее оберегать и поддерживать.