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3 часа назад

Дочь Успенской опровергла слухи о романе с Басковым

Газета.Ru

Дочь певицы Любови Успенской в беседе с Woman.ru заявила, что не состоит в отношениях с музыкантом Николаем Басковым. Татьяна Плаксина призналась, что в данный момент ее сердце не занято.

Дочь Успенской опровергла слухи о романе с Басковым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Хочу состояться как творческая единица. Я сейчас одна, потому что я пережила очень сложный этап своей жизни, мне надо встать на ноги, обрести себя, полностью окрепнуть — только тогда я смогу начать отношения",

- отметила Плаксина.

Она также предположила, что у нее не возникнет особых трудностей при знакомстве с мужчиной. Плаксина считает, что людям со схожим мышлением и характером свойственно "притягиваться" друг к другу.

По словам дочери Успенской, она ищет человека, который будет ее оберегать и поддерживать.

Звёзды,Любовь Успенская,Николай Басков,
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