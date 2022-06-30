"Пророческая": вышла посмертная песня Шатунова

У скончавшегося певца Юрия Шатунова посмертно вышла песня "Каждому свое". Об этом сообщает издание "Стархит".
По словам директора артиста Аркадия Кудряшова, композиция стала "пророческой". В четырехминутной песне певец рассказывает о предательстве, прощении, тесном мире и свободе.
Композицию выпустили представители артиста на следующий день после его похорон. Изначально планировалась, что она войдет в новый альбом Шатунова, но потом было принято решение выпустить ее отдельно. Певец написал "Каждому свое" за несколько недели до смерти.
"Он записывал ее совсем недавно. Одна из последних его работ, возможно, и последняя. Впервые мы слушали ее на поминках. Когда завершим все дела с семьей, возможно, сделаем презентацию, куда пригласим друзей Юры", - рассказал Аркадий Кудряшов.
Ранее продюсер рассказал, почему на похоронах Шатунова не было звезд.