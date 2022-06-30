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3 часа назад

Дочь Мадонны снялась в рекламе джинсов с лифтингом ягодиц

Газета.Ru

Дочь Мадонны Лурдес Леон стала амбассадором джинсового бренда OBSESIÓN, который запустила американская певица Кали Учис. Об этом сообщает DailyMail.

Дочь Мадонны снялась в рекламе джинсов с лифтингом ягодиц
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Коллекцию составили джинсы, приподнимающие ягодицы. В рекламной кампании приняла участие и сама певица - на одном из снимков девушки вдвоем позируют на пустынной дороге, одетые в миниатюрные белые топы и облегающие джинсы из новой коллекции. Модели из коллекции OBSESIÓN отдают дань моде 2000-х годов, когда в тренде были обтягивающие, расклешенные книзу и будто "потертые" джинсы с заниженной талией.

По словам Учис, все модели сделаны в Колумбии по "местной" технологии levanta-cola ("поднятие попы"). "Все джинсы были разработаны лично мной, и моей целью было предложить этичную и устойчивую моду, вдохновленную моей неистребимой любовью к латиноамериканцам и 90-м годам", - написала Кали Учис на официальном сайте. Ранее "Газета.Ru" рассказала, что Анна Семенович переживала из-за большой груди.

Звёзды,Анна Семенович,
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