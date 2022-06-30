Дочь Мадонны снялась в рекламе джинсов с лифтингом ягодиц

Дочь Мадонны Лурдес Леон стала амбассадором джинсового бренда OBSESIÓN, который запустила американская певица Кали Учис. Об этом сообщает DailyMail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Коллекцию составили джинсы, приподнимающие ягодицы. В рекламной кампании приняла участие и сама певица - на одном из снимков девушки вдвоем позируют на пустынной дороге, одетые в миниатюрные белые топы и облегающие джинсы из новой коллекции. Модели из коллекции OBSESIÓN отдают дань моде 2000-х годов, когда в тренде были обтягивающие, расклешенные книзу и будто "потертые" джинсы с заниженной талией.