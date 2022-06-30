Райдер рассказала о проблемах с психикой после расставания с Деппом

«Я смотрела на эти фальшивые синяки и порезы на моем лице (во время съемок фильма "Дом духов". — Прим. ред.) и изо всех сил старалась увидеть себя в образе этой маленькой девочки. Тогда я спросила себя: "Будешь ли ты относиться к себе так же, как относишься к ней? Ведь это то, что происходит у тебя внутри"», — вспомнила актриса, как сравнивала себя со своей героиней.