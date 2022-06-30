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1 час назад

Райдер рассказала о проблемах с психикой после расставания с Деппом

Мира Маркина

Актриса Вайнона Райдер спустя много лет после разрыва отношений с Джонни Деппом решилась рассказать, как ей далось это расставание. Она поделилась с изданием Harpers Bazaar, что тогда совсем перестала заботиться о себе и ее психическое здоровье сильно пошатнулось.

Райдер рассказала о проблемах с психикой после расставания с Деппом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я смотрела на эти фальшивые синяки и порезы на моем лице (во время съемок фильма "Дом духов". — Прим. ред.) и изо всех сил старалась увидеть себя в образе этой маленькой девочки. Тогда я спросила себя: "Будешь ли ты относиться к себе так же, как относишься к ней? Ведь это то, что происходит у тебя внутри"», — вспомнила актриса, как сравнивала себя со своей героиней.

Напомним, что пара Джонни Деппа и Вайноны Райдер просуществовала 4 года, после чего в 1993 году актеры расстались.

Ранее мы писали, что Эмбер Херд решила написать книгу о браке с Джонни Деппом.

Звёзды,Вайнона Райдер,Джонни Депп,
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