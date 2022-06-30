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1 час назад

Аврил Лавин снялась в образе с обложки альбома Let Go 2002 года

Газета.Ru

Канадская певица Аврил Лавин у себя в TikTok воссоздала обложку своего альбома Let Go 2002 года. В ролике 37-летняя Лавин встала посреди дороги, как и на фото для обложки.

Аврил Лавин снялась в образе с обложки альбома Let Go 2002 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кадр был сделан на Канал-стрит в Нью-Йорке, можно увидеть, что за 20 лет на улице появились новые заведения общепита и бутики. Как и на старой обложке, Лавин надела плащ, широкие черные брюки и сделала эмо-макияж с густо подведенными глазами.

В мае Аврил Лавин перенесла концерты по городам Канады из-за положительного теста на COVID-19 буквально за час до того, как должен был начаться один из запланированных звездой концертов. Изначально гастроли с презентацией ее нового альбома Love Sux по Канаде и США были запланированы на весну и лето 2022 года, а турне по Европе должно состояться весной 2023 года. В настоящий момент даты ближайших концертов будут перенесены.

Звёзды,Аврил Лавин,
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