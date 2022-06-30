Серябкина заявила о готовности вновь работать с Фадеевым

«Если бы какое-то предложение поступило от него или других людей, я всегда это оцениваю на момент времени. Все зависит. Если мне будет 80 лет, мне это будет не нужно. Я не отрицаю вообще ничего <...>. Если это будет интересно, если будет всем в кайф»,