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2 часа назад

Ольга Серябкина заявила о готовности вновь работать с Максом Фадеевым

Lenta.ruиещё 1

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина заявила о готовности вновь работать с продюсером группы Максом Фадеевым. Подкаст с ее участием «НеДудь» опубликован на сайте «Нового Радио».

Серябкина заявила о готовности вновь работать с Фадеевым
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исполнительница заявила, что у нее не было конфликта с шоуменом. Однако для возобновления сотрудничества он должен проявить инициативу.

«Если бы какое-то предложение поступило от него или других людей, я всегда это оцениваю на момент времени. Все зависит. Если мне будет 80 лет, мне это будет не нужно. Я не отрицаю вообще ничего <...>. Если это будет интересно, если будет всем в кайф»,

— сказала певица.

Осенью 2019 года Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA. В компанию входили такие исполнители, как Molly (Ольга Серябкина), группа «Серебро», артисты Исайя, Fika и appledream. Позднее Фадеев сравнил свой лейбл с болотом с жабами и посчитал расторжение контракта со всеми артистами одним из самых правильных решений в своей жизни. Воспоминания о работе с группой «Серебро» он назвал мерзкими и болезненными.

Звёзды,Макс Фадеев,Ольга Серябкина,
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