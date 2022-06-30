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1 час назад

Тайная невеста Пьера Нарцисса раскрыла, что творилось с его здоровьем

Мира Маркина

Появились подробности о состоянии здоровья певца Пьера Нарцисса незадолго до его смерти, об этом рассказала Ксения Грин в разговоре с Life.ru. По словам девушки, она была невестой Нарцисса, он не раз делал ей предложение и мечтал иметь общих детей.

Невеста Пьера Нарцисса раскрыла, что творилось с его здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Грин утверждает, что у Пьера были довольно серьезные проблемы со здоровьем, и помимо подагры, певец испытывал частые проблемы с дыханием и сердцем. Певец незадолго до смерти признавался своей возлюбленной, что боится умереть от остановки сердца.

«Последние его слова: "Ксюш, мне так плохо" — перед смертью. Я последний человек, который его видел», — рассказала Грин.

Девушка также подчеркнула, что в последнее время Пьер был совсем "унылым", хотя прежде они всегда весело проводили время вдвоем.

Ранее мы писали, что причиной смерти Пьера Нарцисса могла стать врачебная ошибка.

Звёзды,Пьер Нарцисс,
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