Невеста Пьера Нарцисса раскрыла, что творилось с его здоровьем

Появились подробности о состоянии здоровья певца Пьера Нарцисса незадолго до его смерти, об этом рассказала Ксения Грин в разговоре с Life.ru. По словам девушки, она была невестой Нарцисса, он не раз делал ей предложение и мечтал иметь общих детей.

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Грин утверждает, что у Пьера были довольно серьезные проблемы со здоровьем, и помимо подагры, певец испытывал частые проблемы с дыханием и сердцем. Певец незадолго до смерти признавался своей возлюбленной, что боится умереть от остановки сердца.

«Последние его слова: "Ксюш, мне так плохо" — перед смертью. Я последний человек, который его видел», — рассказала Грин.

Девушка также подчеркнула, что в последнее время Пьер был совсем "унылым", хотя прежде они всегда весело проводили время вдвоем.