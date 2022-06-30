Стало известно, какую пенсию получает Борис Моисеев

В последнее время звезды все чаще стали высказываться о размере своих пенсионных выплат. Теперь и о том, сколько в месяц получает от государства певец Борис Моисеев , рассказал и его директор Сергей Горох, его слова передает портал Blitz.centr .

«Пенсия у Бориса Михайловича 85 тысяч рублей. Она состоит из нескольких доплат за звания, льготы и другие надбавки. Кроме того, он получает еще и авторские отчисления за творчество — на руки он получает 150-170 тысяч ежемесячно», – рассказал директор звезды.

Также он отметил, что переживать за благосостояние певца не стоит, так как тому на все хватает и он не нуждается ни в какой финансовой помощи, а вполне доволен своими доходами даже когда здоровье не позволяет ему работать.