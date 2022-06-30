Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно, какую пенсию получает Борис Моисеев

Мира Маркина

В последнее время звезды все чаще стали высказываться о размере своих пенсионных выплат. Теперь и о том, сколько в месяц получает от государства певец Борис Моисеев, рассказал и его директор Сергей Горох, его слова передает портал Blitz.centr.

Стало известно, какую пенсию получает Борис Моисеев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пенсия у Бориса Михайловича 85 тысяч рублей. Она состоит из нескольких доплат за звания, льготы и другие надбавки. Кроме того, он получает еще и авторские отчисления за творчество — на руки он получает 150-170 тысяч ежемесячно», – рассказал директор звезды.

Также он отметил, что переживать за благосостояние певца не стоит, так как тому на все хватает и он не нуждается ни в какой финансовой помощи, а вполне доволен своими доходами даже когда здоровье не позволяет ему работать.

Ранее мы писали, что Татьяна Васильева пожаловалась на свою пенсию.

Звёзды,Борис Моисеев,Татьяна Васильева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители