Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
3 часа назад

Актриса решила купить место съемок знаменитого фильма

Lenta.ru

Американская комедиантка, ведущая премии «Оскар» в 2022 году Эми Шумер решила купить дом в нью-йоркском боро Бруклин. Объект служил местом съемок знаменитого фильма «Власть луны», сообщает New York Post.

Актриса решила купить место съемок знаменитого фильма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Здание, построенное в 1829 году, находится по адресу 19 Cranberry St. Нынешние собственники владели им с 2007 года, когда купили за 3,85 миллиона долларов. В феврале дом выставили на продажу за 12,8 миллиона, а потом попросили 11 миллионов. Известно, что Шумер заключила контракт на покупку, но сделка пока не закрыта.

В распоряжении актрисы окажется жилье площадью 517 квадратных метров. Внутри есть пять спален, кухня, совмещенная со столовой, и просторная гостиная. В интерьере акцент сделан на натуральные материалы в виде массивных балок из древесины на потолке и кухонного гарнитура из дерева.

Звёзды,Эми Шумер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители