Актриса решила купить место съемок знаменитого фильма

Здание, построенное в 1829 году, находится по адресу 19 Cranberry St. Нынешние собственники владели им с 2007 года, когда купили за 3,85 миллиона долларов. В феврале дом выставили на продажу за 12,8 миллиона, а потом попросили 11 миллионов. Известно, что Шумер заключила контракт на покупку, но сделка пока не закрыта.