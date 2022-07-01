Башкатов рассказал о рождении долгожданной дочери

У артиста и его жены Екатерины уже есть трое сыновей, при этом звездная пара мечтала о дочери, и в мае нынешнего года это желание семейства сбылось. Известно, что родители до последнего отказывались узнавать пол ребенка, поскольку верили: сохранение тайны до родов может помочь появиться на свет именно дочери.