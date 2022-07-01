Бывший муж Меган Фокс стал отцом в пятый раз

Бывший муж Меган Фокс, американский актер Брайан Остин Грин, стал отцом в пятый раз. Новостью актер поделился с поклонниками в социальных сетях. Брайан Остин Грин опубликовал в личном блоге черно-белую фотографию, на которой держит за руку новорожденного сына.

"Зейн Уолкер Грин родился 28 июня в 12:12", — подписал он,

отметив свою возлюбленную, танцовщицу Шарну Берджесс. Этот ребенок стал для Брайана Остина Грина пятым. У него есть сын Кассиус Лидж от коллеги по сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" Ванессы Мартил, а также сыновья Ноа Шеннон, Бодхи Рэнсом и Джорни Ривер от Меган Фокс.