Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
43 минуты назад

Бывший муж Меган Фокс стал отцом в пятый раз

Газета.Ruиещё 2

Бывший муж Меган Фокс, американский актер Брайан Остин Грин, стал отцом в пятый раз. Новостью актер поделился с поклонниками в социальных сетях. Брайан Остин Грин опубликовал в личном блоге черно-белую фотографию, на которой держит за руку новорожденного сына.

Бывший муж Меган Фокс стал отцом в пятый раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Зейн Уолкер Грин родился 28 июня в 12:12", — подписал он,

отметив свою возлюбленную, танцовщицу Шарну Берджесс. Этот ребенок стал для Брайана Остина Грина пятым. У него есть сын Кассиус Лидж от коллеги по сериалу "Беверли-Хиллз, 90210" Ванессы Мартил, а также сыновья Ноа Шеннон, Бодхи Рэнсом и Джорни Ривер от Меган Фокс.

С последней он был вместе около 16 лет, с 2004 по 2020 год. В 2010-м актеры сыграли свадьбу, а в 2022-м официально развелись. С 2020 года Меган Фокс состоит в отношениях с рэпером Колсоном Бэйкером, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. В январе 2022-го пара обручилась.

Звёзды,Джорни Ривер,Брайан Остин,Меган Фокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители