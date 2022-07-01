Группа "Мираж" обвинила Суханкину в "жульничестве"

Он рассказал, что певица покинула состав группы в 2016 году, после чего она приобрела права на исполнение песен «Миража» на полгода за 2,4 млн руб. Однако впоследствии Суханкина решила не продлевать контракт с бывшими коллегами и просто перестала выходить на связь.