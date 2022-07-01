Группа "Мираж" обвинила Суханкину в "жульничестве"

Гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов в беседе с KP.RU пожаловался, что экс-солистка Маргарита Суханкина незаконно исполняет песни, принадлежащие музыкальному коллективу, тем самым нарушая авторские права.
Он рассказал, что певица покинула состав группы в 2016 году, после чего она приобрела права на исполнение песен «Миража» на полгода за 2,4 млн руб. Однако впоследствии Суханкина решила не продлевать контракт с бывшими коллегами и просто перестала выходить на связь.
«1 марта 2017 года срок лицензии закончился, а сама Маргарита перестала выходить на связь, при этом продолжая выступать с нашими песнями. Мы много лет пытались договориться мирно, готовы были сотрудничать, но Маргарита решила жульничать», — посетовал Горбашов.