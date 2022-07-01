Сергей Жуков рассказал о проблемах со здоровьем

Популярный артист Сергей Жуков дал большое интервью изданию "Москва Онлайн", в котором поделился переживаниями по поводу своего здоровья. Певец рассказал, что принял решение вдвое сократить количество выступлений, так как боится лишиться всего, если не станет прислушиваться к своему организму.
Жуков рассказал также, что несколько лет назад он за один год трижды ложился на операционный стол. Теперь он стал прислушиваться к мнению врачей и помимо сокращения нагрузок, принял решение прекратить употребление алкогольных напитков и бросить курить.
«Новый образ жизни здорово помог восстановиться. К тому же меня очень поддерживали родные, друзья, поклонники. Подписчики рассказывали, что они молятся за меня, и это правда помогло. Я резко пошел на поправку, а врачи разводили руками и не верили, что такое может быть», — отметил артист.
Ранее мы писали, что Сергей Жуков рассказал о криминальной стороне шоу-бизнеса.