Сергей Жуков рассказал о проблемах со здоровьем

«Новый образ жизни здорово помог восстановиться. К тому же меня очень поддерживали родные, друзья, поклонники. Подписчики рассказывали, что они молятся за меня, и это правда помогло. Я резко пошел на поправку, а врачи разводили руками и не верили, что такое может быть», — отметил артист.