Певица Тейлор Свифт тайно обручилась с актером Джо Элвином

32-летняя американская исполнительница Тейлор Свифт тайно обручилась со своим возлюбленным, 31-летним английским актером Джо Элвином. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, помолвка пары состоялась еще несколько месяцев назад, однако о ней знали только близкие друзья артистов и некоторые члены команды певицы. «Тейлор и Джо невероятно счастливы и очень, очень влюблены», — рассказал инсайдер изданию.

Сообщается, что Свифт получила от возлюбленного «невероятно красивое» кольцо, которое она носит только дома, чтобы не привлекать лишнего внимания прессы к своей личной жизни.