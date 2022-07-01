Почему Дуров не женат, и что известно о его детях

Павел Дуров один из самых загадочных миллиардеров нашего времени. Бизнесмен не дает интервью, крайне редко появляется в соцсетях и о том, как на самом деле живет предприниматель, знают лишь единицы. Разумеется, и личная жизнь Дурова находится за семью замками.

Фото: TechCrunch/Flickr TechCrunch/Flickr

Однако, будучи знаменитостью, хранить тотальную секретность крайне тяжело. Подробнее о деталях из жизни Дурова, которые удалось раскрыть журналистам – в материале "Рамблера".

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Несмотря на то, что сам Павел не подтверждал информацию о наличии у него наследников, Изданию Forbes удалось выяснить, что у миллиардера все же есть двое детей – 13-летняя дочь Алина и 12-летний сын Михаил. Состояние Дурова на сегодняшний день оценивают в 15,1 миллиарда долларов. Таким образом, Forbes подсчитал, что отпрыски миллиардера могут получить в наследство 7,55 миллиардов долларов.

Журналистам не удалось доподлинно установить, кто является матерью детей бизнесмена, но большинство сходится на том, что это Дарья Бондаренко. Дуров учился вместе с ней на филологическом факультете СПБГУ, но предполагается, что пара уже рассталась.

t.me/Sometimesnot

О нынешних отношениях звезды почти ничего неизвестно: время от времени Павлу приписывают романы с моделями, в числе которых даже была экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Однако сам Дуров никак не комментирует слухи.

Впрочем, даже если миллиардеру и удастся построить серьезные отношения, едва ли он сделает девушке предложение.

В 2020 году в своем Telegram-канале Дуров решил поделиться советами о том, как сохранить молодость и здоровье. В числе вполне очевидных рекомендаций вроде отказа от алкоголя и переедания был следующий совет:

"Живите в одиночестве. Удивительно, но все молодые на вид мужчины среднего возраста, с которыми я разговаривал, жили одни большую часть своей жизни. Это может быть результатом их независимости от моделей сна / еды / поведения другого человека. Или, возможно, это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы и в своей личной жизни".

О браке Павел нелестно высказался еще в 2016-м в беседе с изданием "Секрет фирмы":