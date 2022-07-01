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1 час назад

Дана Борисова рассказала об оскорблениях и угрозах Андрея Разина

Мира Маркина

Дана Борисова высказалась о смерти Юрия Шатунова, предположив, что здоровье певца сильно подорвали суды с его бывшим продюсером Андреем Разиным. Ее слова увидел сам Разин и поспешил ответить девушке, об этом сообщает StarHit.

Дана Борисова рассказала об оскорблениях и угрозах Андрея Разина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Экс-продюсер Шатунова не стал долго подбирать слова и написал Борисовой сообщение:

"Неблагодарная наркоша! Будь ты проклята!"

Дану такая реакция неприятно удивила, ведь ее связывали довольно теплые отношения с Разиным. Она призналась, что не раз отдыхала в его отеле в Сочи, часто при встрече мило общалась с ним. Она считает, что ее слова не должны были так задевать Разина.

«Настоящая дружба — это не когда постоянно льстишь, а имеешь право высказать свое мнение, путь оно и обижает. Ну Андрей же действительно затравил Юру. Как можно артисту не разрешать исполнять песни, которые с ним всю жизнь?! », — объяснила звезда.

Ранее мы писали, как продюсер Шатунова прокомментировал отсутствие звездных коллег на похоронах певца.

Звёзды,Юрий Шатунов,Дана Борисова,Андрей Разин,
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