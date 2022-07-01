Дана Борисова рассказала об оскорблениях и угрозах Андрея Разина

Дана Борисова высказалась о смерти Юрия Шатунова , предположив, что здоровье певца сильно подорвали суды с его бывшим продюсером Андреем Разиным . Ее слова увидел сам Разин и поспешил ответить девушке, об этом сообщает StarHit.

Дану такая реакция неприятно удивила, ведь ее связывали довольно теплые отношения с Разиным. Она призналась, что не раз отдыхала в его отеле в Сочи, часто при встрече мило общалась с ним. Она считает, что ее слова не должны были так задевать Разина.