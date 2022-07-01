Женя Огурцова назвала зарплату солисток «Ранеток»

Певица Женя Огурцова приняла участие в шоу «Детектор», входе которого раскрыла подробности участия в группе «Ранетки», а также озвучила гонорар солисток за концерты в период, когда музыкальный коллектив был на пике популярности.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Группа «Ранетки» была создана в 2005 году, но слава пришла ксолисткам в 2008-м, когда вышел одноименный сериал. Тогда певицы собирали стадионы и активно гастролировали по городам, а также снимались в рекламах.

Однако Женя Огурцова уверяет, что она с коллегами виделалишь малейшую часть от общего заработка группы — якобы все деньги себе забирали продюсеры.

По словам Огурцовой, за один концерт солистки получали от 30до 100 тыс. рублей, а за время существования группы в общей сложности каждая из участниц заработала по 6 млн рублей.