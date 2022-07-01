Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
2 часа назад

Экс-супруга Пьера Нарцисса заявила, что не отдаст имущество

Мира Маркина

Бывшая жена умершего 21 июня певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева заявила, что его родственники не имеют никакого права претендовать на квартиру певца, об этом стало известно из ее разговора с МК.

Девушка рассказала о трудных отношениях с семьей бывшего мужа. По ее словам, они финансово совсем не участвовали в организации похорон, а лишь выдвигали свои условия, из-за которых в том числе были потеряны большие суммы денег, вложенные Валерией. На вопрос о том, будет ли Валерия как-то делить наследство с ближайшими родственниками певца, она ответила категорично.

«Я ничего им не отдам. Квартира записана на меня, они ни на что претендовать не могут.»

Ранее мы писали, что причиной смерти Пьера Нарцисса могла стать врачебная ошибка.

Звёзды,Видео,Пьер Нарцисс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители