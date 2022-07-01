Экс-супруга Пьера Нарцисса заявила, что не отдаст имущество

Бывшая жена умершего 21 июня певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева заявила, что его родственники не имеют никакого права претендовать на квартиру певца, об этом стало известно из ее разговора с МК.

Девушка рассказала о трудных отношениях с семьей бывшего мужа. По ее словам, они финансово совсем не участвовали в организации похорон, а лишь выдвигали свои условия, из-за которых в том числе были потеряны большие суммы денег, вложенные Валерией. На вопрос о том, будет ли Валерия как-то делить наследство с ближайшими родственниками певца, она ответила категорично.