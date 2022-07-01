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2 часа назад

Харламов рассказал о своей болезни

Lenta.ru

Популярный российский комик, резидент Comedy Club ГариГарик Харламов заболел ангиной. Об этом он рассказал другим юмористам в Telegram-канале «Круги на полях».

Харламов рассказал о своей болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Третий день ангины, третий день... Летом. В разгар лета. Все планы порушила», — посетовал Харламов.

По словам юмориста, в первые два дня у него была высокая температура. Затем, как уточнил комик, его состояние улучшилось. Харламов также посоветовал зрителям, чтобы не заболеть, не сидеть часто под кондиционером, не пить холодные напитки и не контактировать с людьми, больными ангиной.

Звёзды,Гарик Харламов,
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