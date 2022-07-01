Харламов рассказал о своей болезни

По словам юмориста, в первые два дня у него была высокая температура. Затем, как уточнил комик, его состояние улучшилось. Харламов также посоветовал зрителям, чтобы не заболеть, не сидеть часто под кондиционером, не пить холодные напитки и не контактировать с людьми, больными ангиной.