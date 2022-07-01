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1 час назад

Сестра Михаила Круга пожаловалась, что наследники артиста получают мало за его песни

FBM.ru

Исполнитель Михаил Круг был весьма популярен в свое время, но нажить внушительное наследство у него не получилось. Сестра певца Ольга Медведева рассказала, сколько денег получают наследники Круга за авторские права на его песни.

Сестра Круга пожаловалась на безденежье
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам Ольги, имеется договор с Российским авторским обществом, согласно которому наследники получают финансовые средства. Но получаемые деньги сестра Круга называет сего лишь небольшими суммами.

Ольга заявила, что это совсем “смешные” деньги для той огромной популярности, которой пользовался в свое время Михаил. По словам сестры, каждый месяц им поступает меньше 50 000 рублей, но больше 10 000 рублей.

Известно, что после смерти Михаил Круг оставил совсем небольшое наследство: дом, автобус и машину. Имущество разделили между собой мама исполнителя, вдова и два сына.

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