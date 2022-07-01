Сестра Круга пожаловалась на безденежье

Исполнитель Михаил Круг был весьма популярен в свое время, но нажить внушительное наследство у него не получилось. Сестра певца Ольга Медведева рассказала, сколько денег получают наследники Круга за авторские права на его песни.

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По словам Ольги, имеется договор с Российским авторским обществом, согласно которому наследники получают финансовые средства. Но получаемые деньги сестра Круга называет сего лишь небольшими суммами.

Ольга заявила, что это совсем “смешные” деньги для той огромной популярности, которой пользовался в свое время Михаил. По словам сестры, каждый месяц им поступает меньше 50 000 рублей, но больше 10 000 рублей.