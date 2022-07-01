Лицо Бородиной без ретуши на видео обругали в сети

«По крайней мере теперь понятны увлечения масками», «Как-то вы обвисли», «Зачем строить из себя молодуху, обманывая нас фильтрами?», «Странно, что она за фильтрами скрывается — окружающих, может, и обманешь, а себя нет», — высказывались подписчики под другими постами в аккаунте Бородиной.