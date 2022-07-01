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1 час назад

Немка пожаловалась на домогательства Эзры Миллера

Газета.Ruиещё 1

Немка по имени Надя рассказала о домогательствах со стороны американского актера Эзры Миллера в феврале 2022 года. Об этом сообщает Variety.

Немка пожаловалась на домогательства Эзры Миллера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Надя рассказала, что ее и Миллера связывали два года теплых отношений, и она сама пригласила актера к себе в гости. Девушка попросила Миллера перестать курить во время встречи, и он якобы сорвался.

"Я двадцать раз просила его уйти, может быть и больше. Он начал меня обзывать трансфобкой, нацисткой, и я испугалась и начала переживать", - вспоминает Надя.

По словам девушки, актер перетрогал все у нее дома и вел себя навязчиво, однако через полчаса ушел. Надя допускает, что он мог причинить ей физический вред. После Надя обратилась в полицию с обвинениями в адрес Миллера во вторжении и домогательствах, местная прокуратура начала расследование в отношении актера.

Разбирательство было прекращено после того, как Миллер уехал из Германии. Позже полиция задержала Миллера его из-за неадекватного поведения в баре в городе на Гавайях в США, затем в прессе появились обвинения в том, что Миллер способствовал развращению девушки-подростка. Известно, что после скандалов актер может лишиться роли Флэша в одноименном фильме.

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