Немка пожаловалась на домогательства Эзры Миллера

Немка по имени Надя рассказала о домогательствах со стороны американского актера Эзры Миллера в феврале 2022 года. Об этом сообщает Variety.

Надя рассказала, что ее и Миллера связывали два года теплых отношений, и она сама пригласила актера к себе в гости. Девушка попросила Миллера перестать курить во время встречи, и он якобы сорвался.

"Я двадцать раз просила его уйти, может быть и больше. Он начал меня обзывать трансфобкой, нацисткой, и я испугалась и начала переживать", - вспоминает Надя.

По словам девушки, актер перетрогал все у нее дома и вел себя навязчиво, однако через полчаса ушел. Надя допускает, что он мог причинить ей физический вред. После Надя обратилась в полицию с обвинениями в адрес Миллера во вторжении и домогательствах, местная прокуратура начала расследование в отношении актера.